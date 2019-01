Dortmund gewann am Samstagabend mit 1:0 (1:0) bei RB Leipzig, das damit die erste Heimniederlage in dieser Saison zu. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Axel Witsel in der 19. Minute. Die Dortmunder (45 Punkte) von Trainer Lucien Favre stellten einen Tag nach dem Bayern-Sieg in Hoffenheim den alten Vorsprung auf den jagenden Serien- und Rekordmeister wieder her.

BVB ohne Top-Scorer Reus

"Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten hatten wir nicht die Spielkontrolle. Unter dem Strich sind wir einfach glücklich über den Sieg", sagte Witsel. RB -Vorstandsboss Oliver Mintzlaff erklärte: "Wir sind schlecht ins Spiel gestartet. Der Wille hat am Anfang ein bisschen gefehlt, in der zweiten Halbzeit waren die Chancen dann da. Ein Punkt für uns wäre unter dem Strich verdient gewesen."