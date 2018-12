In einem von beiden Teams offensiv geführten Spiel war Leipzig am Ende effektiver und landete am Samstag (22.12.2018) durch die Tore von Lukas Klostermann (32.), Timo Werner (44.) und des eingewechselten Bruma (87.) den siebten Sieg im neunten Heimspiel.



Bremen kam in einem offensiv und intensiv geführten Spiel durch Kapitän Max Kurse (67.) und Josh Sargent (77.) zwischenzeitlich zum 2:2. "Es macht uns glücklich, dass wir nach dem 2:2 wieder zurückgekommen sind, auch wenn die Beine etwas müde waren", sagte Klostermann gegenüber dem ARD -Hörfunk.

Klostermann-Kracher bringt Leipzig in die Spur

Nachdem Bremen zunächst gut verteidigte und die besseren Akzente nach vorne hatte, nutzten die Gastgeber die erste gute Möglichkeit zur Führung. Klostermann durfte fast ungehindert über die rechte Seite marschieren und schloss mit einem Schuss in den rechten Winkel ab. Noch schlimmer war Bremens Beteiligung am zweiten Treffer: Kruse spielte einen Abschlag zu lasch Richtung Torwart Jiri Pavlenka zurück. Werner spritzte dazwischen und machte sein 11. Saisontor zum 2:0 (44.).