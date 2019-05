Bayern drückt, trifft aber nicht

Die Bayern waren jetzt das bessere Team - das ganz große Risiko scheuten sie aber angesichts der Konterqualitäten des Gegners weiterhin. Leipzig brachte zunächst aber kaum einmal noch einen strukturierten Angriff auf den Rasen, arbeitete jedoch weiter konsequent gegen den Ball.

In der 76. Minute hatte Marcel Halstenberg die erste echte und beste Gelegenheit für RB seit dem Seitenwechsel, doch sein Flachschuss ging am langen Pfosten vorbei. In der Schlussphase zog Kovac all seine Offensivoptionen und um ein Haar hätte Lewandowski per Freistoß (90.) doch noch den Siegtreffer erzielt, sein Flachschuss strich aber Zentimeter am Pfosten vorbei.