RB Leipzig

Beim 2:1 (2:0) der Sachsen zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltags am Freitagabend (12.02.2021) hatte Dani Olmo den Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht. Dabei nutzte er einen Elfmeter, den Reece Oxford unabsichtlich an Nordi Mukiele verursacht hatte.

Olmo verwandelt Strafstoß im zweiten Anlauf

Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz parierte der ersten Versuch von Olmo, hatte sich dabei aber zu früh von der Torlinie nach vorne bewegt, so dass der Videoassistent einschritt - den zweiten Versuch verwandelte Olmo dann sicher.

Noch vor der Pause erhöhten die Leipziger durch einen Konter, dem ein unnötiger Ballverlust von FCA -Verteidiger Marek Suchy vorausgegangen war. Yussuf Poulsen eroberte die Kugel und legte vor dem Augsburger Tor mustergültig quer, so dass Christopher Nkunku den Ball nur noch entspannt über die Linie zu schieben brauchte.

Kontrolle ohne großen Druck

In der Folge kontrollierte der Tabellenzweite die Partie, ohne allerdings übermäßigen Tordrang zu entwickeln. Das ging lange gut, weil die Defensive auch ohne den geschonten Dayot Upamecano - dessen Wechsel zum FC Bayern am Rande der Partie bekannt wurde - hervorragend stand.

Augsburg versucht alles

In der 77. Minute passte dann aber der eingewechelte Ibrahima Konaté gegen Mads Pedersen nicht auf, ließ im Strafraum das Bein stehen - den fälligen Elfmeter verwandelte Daniel Caligiuri sicher. Danach versuchten die Gäste noch einmal alles, konnten sich aber nicht mehr entscheidend durchsetzen.

In der dritten Minute der Nachspielzeit bot sich den Gästen die größte Chance zum Ausgleich, doch kurz vor der Torlinie scheiterten erst Jeffrey Gouweleeuw und dann Ruben Vargas.

Erst Liverpool, dann Hertha

Für die Leipziger geht es nun am Dienstag (16.02.2021) in der Champions League gegen den FC Liverpool weiter, dann reist RB am Sonntag (21.02.2021) zur Berliner Hertha. Die Augsburger sind am selben Tag zu Hause gegen Bayer Leverkusen gefordert.