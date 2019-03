Die Leipziger verpassten den fest eingeplanten ersten Heimsieg im neuen Jahr trotz einer großen Dominanz und Vielzahl an Chancen. Allerdings fehlte es dem Tabellendritten an der letzten Konsequenz und Zielstrebigkeit in der gegnerischen Hälfte.

Leipzig von Begin an überlegen

Die Augsburger waren mit großen Personalsorgen nach Leipzig gereist. Auch Ji Dong-Won (muskuläre Probleme), der beim überraschenden 2:1-Heimsieg vor einer Woche gegen Borussia Dortmund als doppelter Torschütze geglänzt hatte, fiel verletzt aus. Bei den Leipzigern wurde Rekordspieler Yussuf Poulsen (Wadenprobleme) nicht rechtzeitig fit, für den Dänen kehrte Nationalstürmer Timo Werner nach überstandener Erkältung zurück in die Startelf.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Die Leipziger waren tonangebend, aggressiver in den Zweikämpfen und gefährlicher im Spielaufbau. Allerdings konnten die Hausherren aus ihrer Überlegenheit zunächst kein Kapital schlagen, weil beim letzten Pass das richtige Timing fehlte. Auch Rückkehrer Werner fehlte es lange Zeit noch an der richtigen Abstimmung mit den Teamkollegen. Zudem vergab der Angreifer in der 40. Minute die bis dahin größte Chance für RB: Nach einer feinen Flanke von Marcel Sabitzer köpfte Werner völlig freistehend aus wenigen Metern über das Tor. Zuvor hatte FCA-Torhüter Gregor Kobel beim Schuss von Werners Sturmkollegen Matheus Cunha (37.) herausragend reagiert.

Das Augsburger Bollwerk hält bis zuletzt

Auch nach dem Seitenwechsel suchten fast ausschließlich die Gastgeber den Weg in die Offensive. Augsburg kam in der 55. Minute das erste Mal gefährlich vors Tor, als RB-Torhüter Peter Gulacsi eine Kopfball-Bogenlampe von Sergio Cordova über das Tor lenkte. Danach schienen die Gäste auf den Geschmack gekommen zu sein, nur vier Minuten später hatte Michael Gregoritsch das 1:0 auf dem Fuß. Doch erneut reagierte Gulacsi glänzend. Nach rund einer Stunde kam Emil Forsberg bei Leipzig ins Spiel. Doch auch mit dem schwedischen WM-Star taten sich die Leipziger schwer, eine Lücke im Augsburger Abwehrverbund zu finden.

Auf Augsburg wartet nun am kommenden Spieltag das Abstiegsduell gegen Hannover 96. RB Leipzig muss auf Schalke antreten.