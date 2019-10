Für den SC Paderborn sieht es nach einer schwachen Leistung sieglos und mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz nach wie vor finster aus . "Für Köln geht der Sieg in Ordnung. Wir haben nicht umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Man sieht die Fehler, die uns immer wieder passieren. Daran werden wir weiterarbeiten" , sagte SCP-Coach Steffen Baumgart.

Terodde reagiert schnell

Die zuvor zu Hause noch punktlosen Kölner nutzten gleich ihre erste Chance zur Führung. Im Anschluss an einen Eckball prallte Terodde ein abgefälschter Schussversuch vor die Füße. Der FC-Angreifer reagierte schnell und schoss aus fünf Metern zum 1:0 ein. In einer insgesamt schwachen Partie setzten die Gäste nach vorne kaum Akzente und präsentierten sich schwach. Ende der ersten Halbzeit hatten die Paderborner gerade einmal 30 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen.

Auch in Durchgang zwei wurde es nicht besser. Nach 51 Minuten gab Gerrit Holtmann den ersten und einzigen Schuss ab, der auch auf das Kölner Tor ging. Den Gastgebern reichte eine biedere Leistung, um gegen die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart die Oberhand zu behalten.

Mit dem 2:0 durch Schaub, der nach einem Konter eine Flanke von Kingsley Schindler aus fünf Metern einköpfte (59.), war die Partie vorzeitig entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte Bornauw, der eine Ecke von rechts nahezu ungehindert per Kopf zum 3:0 im Paderborner Tor unterbringen durfte.

Nächstes Kellerduell für den FC

Für Köln steht am 9. Spieltag mit der Partie beim 1. FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr) gleich das nächste Treffen mit einem Konkurrenten aus den unteren Tabellenregionen auf dem Programm. Der SC Paderborn empfängt am Samstag (15.30 Uhr) zum Westduell die zuletzt siegreiche Fortuna aus Düsseldorf.

red/sid/dpa | Stand: 20.10.2019, 17:24