Für den 1. FC Köln beginnt nach dem 1:1-Remis am Samstag (07.04.) im Abstiegsgipfel gegen Mainz vermutlich die Abschiedstournee aus der Bundesliga. Die Geißböcke haben weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Jonas Hector (7.) erzielte die frühe Führung der Kölner, Pablo de Blasis glich in der 50. Minute für Mainz aus.

FC verwertet die erste Chance

Gleich zu Beginn musste der FC einmal durchpusten: Levin Öztunali hatte nach fünf Minuten die große Chance zur Mainzer Führung, scheiterte jedoch am herauseilenden Kölner Keeper Timo Horn. Dann schlugen die Hausherren zu. Eine Flanke von Leonardo Bittencourt verwertete der freistehende Hector mit dem ersten Angriff zur Kölner Führung. Anschließend nahm das Niveau der Partie deutlich ab. Die Kölner agierten zielstrebiger als die Gäste, machten sich jedoch durch Fehler gute Situationen selbst zunichte. Von Mainz war trotz mehr Ballbesitz vor der Pause offensiv quasi gar nichts zu sehen.

Köln vergibt, Mainz trifft

Die zweite Halbzeit begann mit zwei Paukenschlägen. Zuerst vergab FC-Angreifer Simon Terodde die große Gelegenheit zum Ausbau der Führung (48.). Fast im Gegenzug durfte de Blasis für Mainz nach einer Flanke von Giulio Donati frei zum Ausgleich einköpfen. Danach machte der FC auf und bestimmte das Spiel. Mainz konterte - und einen dieser Konter hätte Robin Quaison fast veredelt. Doch der Angreifer traf nur den Kölner Pfosten (72.). Auf der anderen Seite parierte René Adler einen Kopfball des eingewechselten Claudio Pizzaro stark (76.).

Zum Schluss drängte der FC auf den Ausgleich - doch Hector, Bittencourt und der eingewechselte Jhon Cordoba vergaben gute Gelegenheiten. Auf der Gegenseite traf Danny Latza nur die Latte (86.). In der hitzigen Schlussphase musste Donati noch vorzeitig vom Platz, nachdem er zuerst rüde gefoult hatte und dann unsportlich wurde (90+2.). Am Ende rettete in der Schlussekunde Kölns Torwart Horn wenigstens einen Punkt für den FC.

Die Rheinländer reisen nächste Woche am Samstag zu Hertha BSC und werden von Neuem versuchen, die Rettung noch irgendwie möglich zu machen. Mainz empfängt im nächsten Kellerduell den SC Freiburg im Montagsspiel des 30. Spieltages.