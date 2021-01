Köln mit Dennis in der Startelf

Köln-Trainer Markus Gisdol setzte zunächst auf einen der beiden Winter-Neuzugänge. Während Max Meyer zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, durfte der aus Brügge gekommene Emmanuel Dennis von Beginn an stürmen. Bielefelds japanischer Neuzugang Masaya Okugawa (Salzburg), der erst am Sonntag bestätigt wurde, stand noch nicht im Kader.

Kölner Blitzstart

Der 1. FC Köln startete schwungvoll und belohnte sich schnell. Nach einer Ecke parierte Bielefelds Ortega Skhiris Kopfball, war beim Abstauber von Marius Wolf aber machtlos (9.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams konnten offensive Akzente setzen. Sven Schipplock hatte dabei den Ausgleich auf dem Kopf. Nach einem Freistoß von Doan köpfte der Stürmer nicht präzise genug, um Timo Horn zu überwinden (22.).

Deutlich besser machte es auf der anderen Seite erneut Marius Wolf. Eine Jacobs-Flanke ging an Freund und Feind vorbei und fiel Wolf vor die Füße. Der fackelte nicht lange und traf zum 2:0 (28.).

Rexhbecaj mit der Vorentscheidung

Bielefeld nahm im zweiten Durchgang das Heft des Handelns in die Hand. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Doan wurde nach einem Handspiel von Fabian Klos nicht gegeben (53.). Bielefeld spielte zwar gut mit, kam aber in den entscheidenden Momenten einen Schritt zu spät - so auch beim dritten Kölner Treffer durch Rexhbecaj. Skhiri fand mit seinem Pass durch die Zentrale die Lücke und urplötzlich stand Rexhbecaj völlig alleine vor Ortega und vollstreckte mühelos (63.).

Die Gäste kamen zehn Minuten später noch zum Anschluss durch Sergio Córdova: Der Angreifer schob ein, nachdem Fabian Klos einen Abschlag von Ortega querlegte (73.). Einzig Soukou sorgte mit einem Pfostentreffer noch für Aufsehen (90.).

Köln im Pokal gefordert

Für den FC geht es unter der Woche im Pokal nach Regensburg (Mittwoch, 20.45 Uhr) - am kommenden Samstag steht dann das rheinische Derby in Mönchengladbach an (18.30 Uhr). Bielefeld trifft am Sonntag zu Hause auf Werder Bremen (18 Uhr).