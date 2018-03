Der Hamburger SV taumelt auch unter Neu-Trainer Christian Titz weiter dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen. Beim Bundesliga-Debüt des dritten HSV-Trainers in dieser Saison verlor der Tabellenvorletzte am Samstag (17.03.2018) im Volksparkstadion gegen Hertha BSC aufgrund einer fahrigen zweiten Hälfte verdient mit 1:2 und konnte damit keine neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen.

Lazaro und Kalou schießen Sieg für Hertha heraus

Douglas Santos (25.) hatte den HSV gegen die zuletzt so formschwachen Berliner zunächst in Führung gebracht, in der zweiten Hälfte brachen die Gastgeber aber ein. Valentino Lazaro (56.) und der eingewechselte Salomon Kalou (63.) drehten die Partie für die Hertha innerhalb von nicht einmal zehn Minuten. Nach nun sage und schreibe 14 Spielen ohne Sieg hat der abgestürzte Traditionsklub aus Hamburg weiter sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Und während der HSV seine Planungen für den Wiederaufbau im Unterhaus intensivieren kann, atmen die Berliner etwas auf. Das Team von Pal Dardai hat nach vier Spielen wieder gewonnen und die europäischen Plätze immerhin wieder im Blickfeld.

Neu-Coach Titz bringt jüngste HSV-Elf seit mehr als 40 Jahren

Titz, der nach den gescheiterten Markus Gisdol und Bernd Hollerbach jetzt den HSV irgendwie in der Bundesliga halten soll, hatte die Partie als "Riesenchance" bezeichnet und krempelte die Hamburger nach einer intensiven Trainingswoche ordentlich um. Im Vergleich zum 0:6 gegen Bayern München brachte der neue Coach gleich fünf Neue. Unter anderem kehrte U21-Europameister Julian Pollersbeck zurück ins Tor, im Angriff vertraute Titz Supertalent Jann-Fiete Arp. Auch der Kapitän der Regionalliga-Mannschaft, Matti Steinmann, erhielt eine Chance. Der bisherige Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos saß zunächst nur auf der Bank.

Und so war die HSV-Startelf mit 23 Jahren und 359 Tagen im Schnitt so jung wie zuletzt am 5. Januar 1974. Die Unsicherheit war dem neuformierten Team noch deutlich anzumerken, doch ebenso war ein anderer Wille auf dem Platz zu spüren. Der HSV suchte im Spiel nach vorne spielerische Lösungen. Zwingende Torchancen waren aber trotzdem zunächst Mangelware. Die Hertha wartete erst einmal ab und studierte den neuen HSV, kam mit der Zeit aber besser ins Spiel. Die Gäste hatten dann auch die erste gute Möglichkeit, doch Pollersbeck parierte den Schuss von Vladimir Darida (18.) aus kurzer Distanz mit einem überragenden Reflex.

Berlin mit starker zweiter Halbzeit

Als die Hertha danach immer besser wurde, stach der HSV zu. Filip Kostic bediente den startenden Santos, der Brasilianer behielt alleine vor dem Tor die Nerven und schob Rune Jarstein den Ball durch die Beine zum Führungstreffer. Wiederum Pollersbeck rettet dem HSV gegen Ibisevic (39.) die Halbzeitführung. Nach der Pause erhöhten die Berliner noch einmal den Druck und drängten entschlossener nach vorne, der HSV hatte Mühe sich zu befreien. Der Treffer von Lazaro, der eine gut getimte Flanke von Nationalspieler Marvin Plattenhardt über die Linie drückte, hatte sich zuvor angedeutet. Kalou stellte mit seinem ersten Ballkontakt aus kurzer Distanz auf 2:1 aus Sicht der Hertha.

red/dpa/sid | Stand: 17.03.2018, 17:22