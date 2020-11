Ohne Andrej Kramaric und einige weitere Corona-bedingte Ausfälle startete Hoffenheim in das Duell, bei den Gästen fehlte Kapitän Christopher Trimmel mit muskulären Problemen. Die erste gute Gelegenheit hatten nach fünf Minuten die Gäste: Eine scharfe Flanke von links verpasste der neu in die Startelf gerutschte Julian Ryerson nur knapp.

Union mit dem besseren Start, Awoniyi drüber

Taktisch hatten beide Trainer ihre Teams mit einer Dreierkette aufs Feld geschickt. Die Gäste hatten dadurch anfangs Vorteile, standen hinten im Zentrum dicht und konzentrieren sich auf Konter, so wie durch Taiwo Awoniyi, der nach einem Konter aber knapp über das Tor schoss (10.).

Bei den Gastgebern setzte Trainer Sebastian Hoeneß auf ein kreatives Mittelfeld. Da nur drei klassische Abwehrspieler auf dem Platz standen, war eine Reihe davor Platz für fünf Mittelfeldspieler. Diesen Vorteil spielten Florian Grillitsch, Dennis Geiger und Co. nur gelegentlich aus. Nach 14 Minuten wurde so Munas Dabbur vielversprechend freigespielt, sein Schuss jedoch auf der Linie von Robin Knoche geklärt.

Posch muss verletzt runter, Hoffenheim stellt um

Insgesamt hatten die Berliner in der ersten Halbzeit ein leichtes Chancenplus, die Hoffenheimer Dreierkette ließ viele Möglichkeiten zu. Vor allem bei Tempo-Gegenstößen zeigten sich bei den Hausherren viele Löcher. Jedoch mussten die Gastgeber nach 34 Minuten auch schon erstmals in der Defensive wechseln, Robert Skov kam für den angeschlagenen Stefan Posch.

Fortan agierten die Hausherren mit einer Viererkette. Trotzdem blieben die Berliner weiterhin gefährlicher: Sebastian Griesbeck brachte einen Kopfball nach 40 Minuten mit Tempo aufs Tor, aber Oliver Baumann parierte im Hoffenheimer Tor mit dem Fuß glänzend. Es blieb beim Unentschieden zur Pause, zumal Andreas Luthe im Berliner Tor in der Nachspielzeit auch noch einen Dabbur-Kopfball entschärfte.

Skov schubst und sieht Rot, Kruse trifft

Der zweite Durchgang startete wesentlich verhaltener. Dann aber Aufregung in der 58. Minute: Wieder konterte Union Berlin und Sebastian Griesbeck war frei durch. Robert Skov brachte ihn mit einem Schubser zu Fall, ein klarer Elfmeter. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte Skov zudem Rot - eine harte Entscheidung, da Hoffenheims Ryan Sessegnon im Strafraum mitgelaufen war. Jedoch hatte Skov Griesbeck eindeutig geschubst, als dieser schon zum Schuss angesetzt hatte und nicht versucht, den Ball zu spielen - wohl auch deshalb griff der Video-Schiedsrichter nicht ein. Max Kruse verwandelte den fälligen Elfmeter von der Aufregung unbeeindruckt ganz cool zum 1:0 für die Gäste (60.).

Die Hoffenheimer wechselten, brachten mit Christoph Baumgartner und Sargis Adamyan zwei neue Offensivkräfte. Doch im letzten Spieldrittel trafen die Hausherren oft die falschen Entscheidungen. Wieder einmal wurde deutlich, wie unverzichtbar der seit Wochen fehlende Andrej Kramaric für die TSG ist.

Dabbur mit dem Ausgleich, doch dann kommt Pohjanpalo

So kamen die Gastgeber lange zu keiner nennenswerten Gelegenheit - es musste schon eine Einzelaktion her. Und für die sorgte der bis dahin glücklose Dabbur in der 80. Minute. Im Strafraum spielte der Angreifer zwei Gegenspieler auf engstem Raum aus und knallte die Kugel über Andreas Luthe im Berliner Gehäuse zum Ausgleich ins Tor.

In der Schlussphase investierten die Gäste dann wieder mehr, brachten mit Joel Pohjanpalo noch einen weiteren Stürmer - und der sorgte mit viel Glück doch noch für den Berliner Sieg. Max Kruse spielte einen starken Ball auf den zweiten Pfosten, Pohjanpalo rutschte in der Mitte in den Ball und schoss Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann an, der die Kugel unglücklich ins Eck lenkte - das 1:2 (85.).

Kruse bereitet wieder vor, Teuchert macht alles klar

Kurz darauf hätte Pohjanpalo frei vor Baumann endgültig den Sack zumachen können, traf aber nur den Pfosten (88.). Besser machte es der eingewechselte Cedric Teuchert, der - wieder nach Vorarbeit von Max Kruse - in der Nachspielzeit den 3:1-Sieg perfekt machte.

Union Berlin klettert in der Tabelle dadurch auf Platz sieben. Hoffenheim, das am 2. Spieltag noch Meister Bayern München mit 4:1 bezwungen hatte, wartet nun seit vier Ligaspielen auf einen Sieg und steckt plötzlich in der Krise. Am Sonntag spielt die TSG in Wolfsburg, Union Berlin empfängt bereits am Samstag Aufsteiger Bielefeld.