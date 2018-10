1899 Hoffenheim schoss den VfB mit dem 4:0 (0:0) vom Samstag (27.10.18) zusammen mit Düsseldorf ans Tabellenende und sprang selbst auf Platz acht. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Joshua Brenet (48.), Joelinton (51.) und Ishak Belfodil (57./60.). Stuttgarts Emiiliano Insua musste nach einer roten Karte früh vom Feld (8.). "Der Fußball ist aktuell unglaublich brutal zu uns" , sagte VfB-Angreifer Mario Gomez hinterher.

Hoffenheim ideenlos

Dabei waren die Gäste zu Beginn besser in der Partie. Bereits nach sechs Minuten vergab Gomez die große Gelegenheit zur Stuttgarter Führung. Doch dann schwächte sich der VfB selbst. Insua ging mit hohem, gestrecktem Bein in den Zweikampf. Schiedsrichter Frank Willenborg schaute sich die Szene auf Rat des Videoassistenten am Bildschirm an und stellte den Argentinier vom Platz. Dennoch bot sich dem VfB die nächste Gelegenheit. Nicolas Gonzalez setzte einen Kopfball an den Pfosten (12.). Danach besannen sich die Gäste auf die Defensive - mit Erfolg. Hoffenheim kreierte kaum Chancen. Einzig Belfodil schlenzte einen Schuss gefährlich ans Aluminium (23.).

Vier Tore in zwölf Minuten