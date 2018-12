Zuber trifft nur die Latte

Die 30.000 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena sahen zunächst klar tonangebende Gastgeber. Steven Zuber prüfte erst Schalkes Torwart Ralf Fährmann (2.), dann traf der Schweizer die Latte (5.). Von den Schalkern war in der Anfangsphase in der Offensive nichts zu sehen. In der 11. Minute zeigten die Gäste, dass sie doch anwesend waren. Guido Burgstaller hatte die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an TSG -Torhüter Oliver Baumann. Kurz darauf sorgte der Österreicher per Kopf erneut für Gefahr (14.).