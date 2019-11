Hoffenheim war auf dem Weg, einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Sechs Bundesligasiege hintereinander waren der Mannschaft aus dem Kraichgau noch nie gelungen. Dabei bleibt es zunächst auch. Am Sonntag (24.11.19) verlor die TSG mit 1:5 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten aus Mainz, der sich in der Länderspielpause von Trainer Sandro Schwarz getrennt und Beierlorzer geholt hatte, der wiederum beim 1. FC Köln gehen musste.

Levin Öztunali schoss das erste Tor der Mainzer vor der Pause, kurz nach dem Wechsel sorgte Pavel Kaderabek mit einem kuriosen Eigentor für das 2:0 für die Gäste, die zu jenem Zeitpunkt schon in Unterzahl waren. Kunde sorgte nach einem Konter in der 63. Minute für die Entscheidung. Der TSG gelang nur der eine Treffer von Andrej Kramaric (83.), bevor Jean-Paul Boetius und Kunde in den letzten Minuten noch zwei Konter erfolgreich abschlossen.