Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihre Aufholjagd mit dem Sprung auf einen Europa-League-Platz fortgesetzt und Hertha BSC noch tiefer in die Krise gestürzt. Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntagnachmittag (14.04.19) auf den sechsten Tabellenplatz. Nadiem Amiri (29.) und der eingewechselte Reiss Nelson (76.) nach einer Videobeweis-Entscheidung erzielten die Tore für die hoch überlegenen Gastgeber.

"Das war eine verdiente Niederlage. Positiv nehmen wir mit, dass die neu ins Team gerutschten Lukas Klünter und Maximilian Mittelstädt eine gutes Spiel gemacht haben" , meinte Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem Spiel. Sein Kollege Julian Nagelsmann sagte: "Normalerweise mussten wir nach 20 Minuten mit 3:0 führen. Hinten heraus wurde es dann fast logischerweise etwas schwierig."

Hertha von Beginn an im Defensivmodus

Die Gäste legten gleich zu Beginn den Rückwärtsgang ein, kamen aber kaum hinterher gegen angriffsfreudige Hoffenheimer. Der ungarische Sturmtank Adam Szalai hatte alleine in den ersten acht Minuten drei große Möglichkeiten. Einmal rettete zudem Keeper Rune Jarstein gegen Amiri - die Hertha-Spieler wussten kaum, wo ihnen der Kopf stand.

So verpuffte der Anfangsschwung der TSG, die wie so oft in dieser Saison bei der Chancenverwertung schluderte. Pech hatte dann das Nagelsmann-Team, dass Schiedsrichter Martin Petersen ein Szalai-Tor nicht anerkannte. Dabei stand der Stürmer nicht im Abseits. Bei den Berlinern war Kapitän Salomon Kalou der einzige, der ab und zu Richtung Hoffenheim Tor etwas bewegte.

Amiri trifft aus der Distanz

Mit Hilfe des Innenpfostens erzielte dann U21-Europameister Amiri das hochverdiente 1:0. Erst danach besann sich Hertha darauf, dass es auch mal in die andere Richtung gehen könnte. Bei einem platzierten Freistoß von Plattenhardt wehrte TSG-Torhüter Oliver Baumann den Ball aber ab.

Nach nur elf Punkten in der Rückrunde und angesichts der Personalmisere war das Selbstvertrauen der Berliner sichtlich angeknackst. Dennoch gestalteten die Gäste den zweiten Durchgang etwas ausgeglichener, nachdem sie sich weiter sortiert hatten. Joker Nelson machte dann alles klar, als Referee Petersen nach einem Videobeweis das Tor des Engländers zum 2:0 doch gab.

Hoffenheim hat am kommenden Samstagabend zu ungewohnter Zeit ab 20.30 Uhr bei Schalke 04 die Möglichkeit, seine Aufholjagd auf die Europa-Plätze fortzusetzen. Tags drauf spielt Hertha BSC daheim ab 18 Uhr gegen Hannover 96.