Die ambitionierten Hanseaten unterlagen am Samstag (24.08.2019) trotz Führung mit 2:3 (1:0) bei der TSG Hoffenheim. Ermin Bicakcic (54.), Neuzugang Ihlas Bebou (59.) und Pavel Kaderabek (87.) trafen für Hoffenheim. Rückkehrer Niclas Füllkrug (42.) und Yuya Osako (81.) waren für Werder erfolgreich. Bremen verlor außerdem Johannes Eggestein in der 77. Minute wegen wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot.

Schwacher erster Durchgang

Die Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn eine zerfahrene Partie. Chancen waren im ersten Durchgang absolute Mangelware - bis zum Führungstreffer der Bremer: Weder TSG-Abwehrchef Kevin Vogt noch Stefan Posch stiegen beim Kopfball von Füllkrug nach einer Ecke richtig hoch.

Der Unterhaltungswert der Begegnung tendierte im ersten Durchgang daher fast gegen null. Die Gastgeber hatten viel Ballbesitz, zeigten über weite Teile allerdings offensiv eine enttäuschende Vorstellung. Wermutstropfen zur Halbzeit war für die Bremer die Verletzung des neuen Abwehrchefs Ömer Toprak, der ausgewechselt werden musste.

Neue Handspielregel verhindert Treffer

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel veränderte sich am Niveau wenig. Wieder war es eine Ecke, die in diesem Fall den Erfolg für die Gastgeber brachte: Bicakcic köpfte fast unbedrängt ein. Kurz darauf drehte der Togolese Bebou mit einem Zufallstor das Spiel. Nach dem Hoffenheimer Doppelschlag nahm die Begegnung zwar etwas mehr Fahrt auf, die Angriffe blieben aber eher zufallsbasiert.

In der 71. Minute griff dann die neue Handspielregel zu Ungunsten der Gäste: Das zunächst gegebene 2:2 durch Füllkrug wurde nach Videobeweis von Schiedsrichter Sascha Stegemann zu Recht zurückgenommen. Der Bremer hatte den Ball an den Arm bekommen. Kurz darauf musste Eggestein nach einem taktischen Foul vom Platz. Osako nutzte einen Fehler von Hoffenheims Vogt zwar zum Ausgleich - doch Kaderabek macht mit dem zweiten TSG-Tor nach einer Ecke alle Bremer Hoffnungen zunichte.

Bremen will Fehlstart wettmachen

Hoffenheim reist nächsten Samstag (31.08.2019, 15:30 Uhr) zu spielstarken Leverkusenern und will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Werder steht einen Tag später zuhause gegen den FC Augsburg nach zwei Pleiten zum Auftakt bereits leicht unter Druck.