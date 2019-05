VfB fast sicher in der Relegation

Trotz der Niederlage hält Stuttgart im Abstiegskampf weiter alle Trümpfe in der Hand. Ein Remis könnte nächste Woche Samstag (11.05.2019) im Heimspiel gegen Wolfsburg für den sicheren Relegationsrang reichen. In diese Relegation muss der VfB aber auf jeden Fall, denn sechs Punkte und 23 Tore Rückstand auf Schalke sind zuviel an Hypothek für die Schwaben. Hertha BSC tritt im letzten Auswärtsspiel der Saison beim FC Augsburg an.