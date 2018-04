FC-Chaos zu Beginn

Gefährlicher machte dies die Offensive der Kölner in Berlin zunächst nicht. Bereits nach 20 Sekunden musste FC-Torhüter Timo Horn einen abgefälschten Seitfallzieher von Salomon Kalou in höchster Not parieren. Doch danach fiel dem Berliner Angriff, dem ungefährlichsten der gesamten Bundesliga-Rückrunde, vorerst nur noch wenig ein. Die Doppelspitze Vedad Ibisevic/Selke strahlte in dieser Phase wenig Torgefahr aus.

Führungstreffer aus dem Nichts

Köln blieb ähnlich harmlos. Yuya Osako brachte den Ball in der 12. Minute erstmals mehr oder weniger zwingend auf das Tor - er köpfte jedoch in die Arme von Herthas Keeper Rune Jarstein. Dass Zoller (21.) noch in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden musste, lähmte die Offensivbemühungen der Kölner zusätzlich. Der Führungstreffer fiel wie aus dem Nichts.

Nach der Pause legte die Hertha zu, machte nun auch mehr aus dem eigenen Ballbesitz. Selkes Treffer fielen aber jeweils nach schweren Abwehrfehlern der Kölner. Marvin Plattenhardt legte beide Tore per passgenauer Flanke vor. Köln fand in der Folge offensiv so gut wie überhaupt nicht statt und hatte Glück, dass Horn gegen den eingewechselten Mathew Leckie (59.) erneut glänzend hielt.

Hertha bei Frankfurt, Köln gegen Schalke

Während Hertha am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt antritt, empfängt der 1. FC Köln im späten Sonntagsspiel den FC Schalke 04.