Die TSG Hoffenheim hat sich in einem temporeichen Spiel gegen Hertha BSC mit 3:3 (2:1) getrennt. Bereits nach 44 Sekunden gingen die Gäste durch Kerem Dmirbay in Führung. Andrej Kramaric legte nach zehn Minuten nach. Den Anschlusstreffer markierte Vedad Ibisevic ebenfalls noch in der Anfangsphase (13.). In Durchgang zwei stellte Ermin Bicakcic den alten Abstand wieder her (55.). Für Berlin sorgten Matthew Leckie (71.) und Valentino Lazaro (87.) noch für den Ausgleich.

Viele Chancen auf beiden Seiten

Keine 50 Skeunden war die Partie alt, als der Matchplan der Hertha bereits über den Haufen geworfen wurde. Hoffenheim nutzte den Platz im Berliner Strafraum, um sich munter durch zu kombinieren und Demirbay schoss unten rechts zur Führung ein. Hertha agierte defensiv desolat. Nach einem weiten Befreiungsschlag von TSG-Torwart Oliver Baumann pennte die komplette Defensive der Gastgeber und der durchgelaufene Kramaric erhöhte für die Gäste.

Doch auch die TSG war defensiv nicht auf der Höhe. Nur drei Minuten nach dem Treffer von Kramaric konnte Baumann einen Abschluss von Ondrej Duda nur abklatschen und Ibisevic staubte zum Anschlusstreffer ab. Salomon Kalou hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Baumann (18.). Pavel Kaderabek vergab danach wieder für TSG (29.). Das Chancenfestival ging munter weiter. Kramaric setzte einen Lupfer drüber (34.), im Gegenzug vergab Leckie aus dem Rückraum für die Hertha. Zur Pause hätte es gut und gerne 4:4 stehen können.

Hertha kommt zurück

Auch nach dem Seitenwechsel ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Leckie prüfte Baumann mit einem Distanzschuss (50.). Die Gäste wurden dann durch Standards gefährlich. Kaderabek vergab nach einer Ecke (54.). Der nächste ruhgende Ball saß: Bicakcic durfte nach einem Freistoß völlig frei einköpfen. Hoffenheim zog sich nun weit zurück und setzte auf Konter. Hertha wehrte sich mit aller Macht gegen die Niederlage.

Zuerst parierte Baumann weltklasse einen Ibisevic-Kopfball (62.). Doch Leckie verkürzte nach einer Bogenlampe. In der Schlussphase setzte Ibisevic nach Traumpass von Leckie frei vor dem Tor die Kugel daneben (85.). Lazaro ließ dann die Haupstädter doch noch jubeln. Einen Dropkick hämmerte er traumhaft ins Eck. Der eingewechselte Davie Selke hatte sogar noch die Chance zum Sieg, doch der starke Baumann parierte (90.).

Hoffenheim mit Topspiel am Samstag

Berlin muss am nächsten Samstag (01.12.2018) in Hannover antreten und nach drei Spielen mit drei Gegentoren wieder mehr Wert auf die Defensive legen. Hoffenheim empfängt am gleichen Tag abends zum Topspiel Schalke 04 und unternimmt einen neuen Versuch, die Champions-League-Plätze zu erobern.