BVB legt im Zweikampf vor

Die Borussia hat damit im Zweikampf um die Meisterschaft vorgelegt und den FC Bayern unter Druck gesetzt. Nach der Länderspielpause empfängt der BVB am Samstag (30.03.2019) den starken VfL Wolfsburg, bevor in drei Wochen das vielleicht entscheidende direkte Duell mit dem Rekordmeister in München ansteht. Hertha BSC reist beim nächsten Abendspiel der Bundesliga nach Leipzig, in der darauffolgenden Woche gastiert Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der Hauptstadt.