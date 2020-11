Hertha BSC bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen den VfL Wolfsburg kam das Team von Trainer Bruno Labbadia am Sonntag (01.11.2020) nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Matheus Cunha (6. Minute) für die Berliner und Ridle Baku (21.) für die Niedersachsen erzielten die Treffer. Damit verharren die Berliner im unteren Tabellendrittel und konnten ihre Krise nicht beenden. Für die Wolfsburger war es ein hart erkämpfter, wenn auch etwas glücklicher Punktgewinn.

"Wir müssen ruhiger im gegnerischen 16er sein und die Tore machen" , sagte Herthas Vladimir Darida nach der Partie bei sky, "wir müssen jetzt positiv bleiben." "Der Punkt war für ihn" , sagte Wolfsburgs Torschütze Ridle Baku an die Adresse von Mitspieler Maximilian Arnold, der zum zweiten Mal Vater wird und seiner Mannschaft gegen die Hauptstädter nicht zur Verfügung stand. "Normalerweise bin ich ja kein Goalgetter, sondern Abwehrspieler" , fügte der 22-Jährige schmunzelnd hinzu.

Wolfsburg ist nach dem 6. Spieltag weiter ungeschlagen, rangiert aber durch seine fünf Unentschieden mit acht Punkten lediglich auf Platz zehn. Der VfL begann mutig - und verpasste die frühe Führung nur ganz knapp. Maximilian Philipp traf nach drei Minuten zwar ins Berliner Tor, Vorbereiter Wout Weghorst stand vor seinem Zuspiel auf Philipp allerdings im Abseits.

Berliner Lebensgeister geweckt

Dieser scheinbare Rückschlag schien bei der Hertha erst die Lebensgeister zu wecken. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia legte ab diesem Moment einen Zahn zu. Und das sollte sich auszahlen. Nur vier Minuten später konnte sich Dodi Lukebakio auf der rechten Seite durchsetzen. Seinen Rückpass verwandelte Cunha zur Führung. Es war erste Torschuss der Berliner in dieser Partie.

Die Wolfsburger, bei denen Arnold wegen der Geburts seines Kindes kurzfristig abgereist war, brauchten einige Minuten, um diesen Gegentreffer zu verdauen. Da die Berliner ihren Offensivdrang nach und nach wieder verloren, kamen die Niedersachsen aber besser ins Spiel - und trafen.

Baku trifft zum Ausgleich

VfL-Angreifer Ridle Baku ließ erst einen Gegenspieler aussteigen und hämmerte die Kugel dann von der Strafraumgrenze zum Ausgleich ins Tor. Beide Teams begegneten sich in der Folge auf Augenhöhe.

Zu Beginn der zweiten Hälfte begannen die Berliner mit hohem Tempo. Lukebakio hatte nach 53 Minuten nach einem Konter die große Chance zur Führung. Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels konnte den Schuss des Angreifers aber parieren.

Fahrige Chancenverwertung

Das Labbadia-Team versuchte, das Tempo hoch zu halten und war in der zweiten Hälfte das bessere und druckvollere Team. Die Wolfsburger konzentrierten sich fast nur noch darauf, ihre Defensive zu stabilisieren. Lediglich VfL-Angreifer Weghorst hatte noch eine Kopfballchance im zweiten Durchgang.

Und wenn sich doch mal eine Lücke für die Berliner auftat, dann zögerten die Gastgeber zu lange und ein VfL-Spieler konnte blocken. Oder die Herthaner vergaben in aussichtsreichen Positionen zu leichtfertig, wie Jhon Cordoba zehn Minuten vor dem Ende oder Dedryck Boyata zwei Minuten später ebenfalls per Kopf. Am Ende konnte nur der VfL Wolfsburg zufrieden mit dem Ergebnis sein, weil die Berliner ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore verwandeln konnten.

Am nächsten Spieltag muss Hertha BSC am Samstag (07.11.2020) beim FC Augsburg antreten. Der VfL Wolfsburg empfängt tags darauf 1899 Hoffenheim.

Thema in: Sportschau - die Bundesliga am Sonntag, RBB Fernsehen, Sonntag, 01.11.2020, 22 Uhr.