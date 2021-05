Am Donnerstag (06.05.2021) schlugen die Berliner die Gäste aus dem Breisgau in der Nachholpartie des 30. Spieltages mit 3:0 (2:0). Mann des Abends war Nemanja Radonjic, der das zwischenzeitliche 2:0 für die Hauptstädter durch Peter Pekarik (22. Minute) auflegte und später das dritte Tor selbst erzielte (85.). Krzysztof Piatek hatte Berlin in Front gebracht (13.).

Mit dem Sieg baut die Hertha ihre Punkteausbeute in den ersten beiden Nachholspielen nach der Corona-Zwangspause auf vier Zähler aus und springt auf Platz 14. "Hier wächst jetzt etwas zusammen" , war sich Trainer Pal Dardai nach der Partie sicher. Der SC Freiburg steht mit 41 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld.