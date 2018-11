Nationalstürmer Werner gelang mit dem Doppelpack (7. und 53. Minute) seine Saisontore fünf und sechs, für seinen Sturmpartner Matheus Cunha (75.) war es das Tor-Debüt. Mit 19 Punkten bedeutet der fünfte Saisonsieg mindestens bis Sonntag Rang drei für RB. Hertha kassierte indessen die zweite Niederlage der Spielzeit und ist erst einmal auf Rang acht zu finden.

Herthas Trainer Pal Dardai redete nach der Partie nicht großartig drumherum: "Heute war es wie verhext vor dem Tor. Es war eine verdiente Niederlage, ich will nichts schönreden. In meiner Mannschaft haben sechs, sieben Spieler eine schlechte Tagesform gehabt." Dardais Gegnüber Ralf Rangnick war dagegen (fast) zufrieden: "Wir haben angeknüpft an die zweite Halbzeit des Pokalspiels gegen Hoffenheim. Wir haben nur versäumt, schon frühzeitig alles klarzumachen. Über 75 Minuten waren wir die bessere Mannschaft."