Mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen müssen sich die Berliner im Rennen um den Klassenerhalt nun nach unten orientieren. Die Mainzer verschafften sich nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder etwas Luft. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer rückte mit 21 Zählern bis auf zwei Punkte an die Hertha in der Tabelle heran.

Quaison erzielt alle drei Tore für Mainz

Der überagende Robin Quaison erzielte alle Treffer für Mainz (17./82./90.+4, Foulelfmeter) zum so wichtigen Erfolg beim Rivalen aus der Hauptstadt, der schwedische Stürmer steht nun bei elf Saisontoren. Berlin, das Marius Wolf mit Gelb-Roter Karte (88.) verlor, kam durch ein Eigentor von Jeffrey Bruma (84.) nur noch zum Anschlusstreffer.

Solidaritätsbekundungen für Torunarigha

Jordan Torunarigha, der am vergangenen Dienstag im Pokal-Achtelfinale bei Schalke 04 (2:3 n.V.) unter anderem durch Affenlaute aus dem Zuschauerbereich verunglimpft wurde, stand erwartungsgemäß in der Startelf. Coach Klinsmann hatte dem Innenverteidiger zuvor die Entscheidung über einen Einsatz selbst überlassen. Fans und Mannschaft nutzten vor dem Spiel den Rahmen für klare Solidaritätsbekundungen.