"Wir wollten die Herthaner von Anfang an unter Druck setzen und haben das auch getan" , sagte Bayerns Keeper Manuel Neuer am Sportschau-Mikrofon, "wir können zufrieden sein mit dem, was wir heute gezeigt haben." "Mit Ausnahme des Gegentors, das absolut nicht notwendig war und das das tolle Ergebnis trübt, war die erste Halbzeit wahrscheinlich unsere stärkste" , sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann der Sportschau, "aber insgesamt war das schon ein sehr, sehr gutes Spiel." Herthas Trainer Tayfun Korkut analysierte: "Um erfolgreich zu sein, müssen mehrere Dinge zusammenkommen: eine gute Defensivarbeit, ein Stück weit Glück und: die Momente nutzen, die man selbst hat. Einen Punkt hatten wir, das Glück, aber bei den Toren haben wir ein Stück weit mitgeholfen."