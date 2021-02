Hertha BSC

Cunha vergibt die große Chance

Der Schnee ließ nach, die Hertha blieb aber auch in der zweiten Hälfte dran. Ganz am Ende bot sich Matheus Cunha die größte Chance. In der 89. Minute war die Abwehr der Bayern weit aufgerückt. Cunha lief nach einem langen Pass frei auf Neuer zu, sein Lupfer über den Torwart strich ab knapp rechts am Tor vorbei (89.).