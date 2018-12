Offener Schlagabtausch nach der Pause

Das Berliner Führungstor von Grujic, der ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen ist, sorgte dann nach der Pause für einen offeneren Schlagabtausch. Frankfurt erhöhte das Risiko, Hertha konterte. Jovic scheiterte in guter Position an Jarstein (52.). Sekunden später verhinderte Eintracht-Keeper Trapp gegen den allein auf ihn zustürmenden Selke einen Treffer der Gastgeber.

In der Schlussphase hätte es nach Foul von Grujic am einschussbereiten Jovic Elfmeter geben müssen für die Eintracht. Unter Protesten der Frankfurter Spieler entschied sich Schiedsrichter Daniel Schlager gegen einen Strafstoß - und auch die Videoassistentin in Köln, Bibiana Steinhaus, hielt sich zurück. "Was ich nicht verstehen kann ist, warum es kein Signal aus Köln gibt" , sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter nach dem Spiel: "Wenn es hier keinen Elfmeter gibt, dann weiß ich nicht wann."

Hertha baut gute Heimbilanz aus

Hertha baute seine gute Heimbilanz mit dem insgesamt sechsten Saisonsieg aus, hat nun im eigenen Stadion in der laufenden Spielzeit schon vier Siege und zwei Remis auf dem Konto. Nur die Partie gegen RB Leipzig ging verloren. Die bisher auswärts starken Frankfurter, bei denen der Mexikaner Carlos Salcedo nach langer Verletzungspause wieder in der Startelf stand, kassierten die dritte Niederlage in einem fremden Stadion.

Kommende Woche geht es dann wieder daheim weiter - am Sonntagabend (16.12.18) gegen Bayer 04 Leverkusen. Hertha muss einen Tag früher beim VfB Stuttgart ran.