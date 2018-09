Kalou-Chance bringt Schwung

Erst als Hertha-Angreifer Salomon Kalou in der 23. Minute im Fünfmeterraum den Ball um eine Fußspitze verpasste, kam wieder Schwung in die Partie. Die Berliner traten dominanter auf, Gladbach tat sich schwer, bis in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Umso überraschender war die 1:0-Führung durch Hazard per Foulelfmeter. Vorausgegangen war ein leichter Schubser von Niklas Stark gegen Fabian Johnson.

Doch die Hertha erholte sich schnell von dem Schock und drehte das Ergebnis noch vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag durch Ibisevic und Lazaro. Marko Grujic hatte sogar noch zwei Großchancen (36. und 37.) zum schnellen 3:1.

Grujic droht lange Pause

Grujic droht nun allerdings ein längerer Ausfall. Der Neuzugang vom FC Liverpool musste nach einem harten Einsteigen von Patrick Herrmann in der 72. Minute verletzt ausgewechselt werden - Herrmann sah nur Gelb, Rot wäre allerdings die angemessene Strafe gewesen.

"Es sieht nicht gut aus, das ist schade. Wir müssen das Schienbein checken lassen" , sagte Dardai. "Es wäre nicht gut für uns, wenn er lange ausfällt." Herrmann nahm er allerdings sogar noch in Schutz und wollte ihm "keine Absicht" unterstellen: "Das ist die neue Spielweise, dieses Pressing. Es ist oft passiert in letzter Zeit, wenn offensive Spieler den Ball erobern wollen" , sagte der Ungar. Herrmann erklärte, dass er sich mehrfach bei Grujic entschuldigt habe: "Das tut mir echt leid."

Doppelwechsel zur Halbzeit

Gladbachs Trainer Hecking reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit in Florian Neuhaus und Patrick Herrmann zwei neue Spieler. Die Gäste spielten fortan zwar etwas druckvoller, doch Berlin verteidigte geschickt und suchte auch immer wieder selbst den Weg nach vorne.

Nach einem Konter über Kalou, der mustergültig Torschütze Ibisevic bediente, fiel das 3:1. Nach dem Anschlusstreffer durch Plea schöpften die Fohlen noch mal Hoffnung, doch die machte Duda mit seinem Tor zum 4:2 schnell zunichte.

Die Hertha tritt nun am kommenden Dienstag beim SV Werder Bremen an, tags drauf erwartet Gladbach Eintracht Frankfurt im Borussia Park.