Beim 2:0 (2:0) für die Mannschaft von Par Dardai fehlte am Ende nur ein Tor - dann wäre der Hauptstadtklub am Rekordmeister vorbei auf Platz eins gestürmt. Doch das dem kollektiven Jubel in keiner Weise einen Abbruch. Die Bayern hingegen haben nach einem perfekten Start in diese Spielzeit ihre erste Delle: Schon am Dienstag (25.09.18) hatten sie im Heimspiel gegen Augsburg nur ein 1:1 zustande gebracht, nun kassierten sie ihre erste Pleite unter Niko Kovac.

Neuer hadert mit der Chancenverwertung

"Heute hat in der ersten Halbzeit bei jedem eine Kleinigkeit gefehlt" , gab Nationaltorwart Manuel Neuer nach der Partie zu. "Erst nach dem Wechsel waren wir richtig voll da, aber es hapert im Moment auch an unserer Chancenverwertung."