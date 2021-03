Hertha BSC

Deyovaisio Zeefuik, Matheus Cunha und Jhon Cordoba sorgten mit ihren Toren am Sonntag (21.03.2021) im Olympiastadion für einen klaren 3:0 (3:0)-Erfolg der Berliner. Während die Mannschaft von Trainer Pal Dardai durch den Sieg aus der Abstiegszone auf den 14. Platz kletterte, ist bei Bayer die Zukunft des Niederländers Bosz nach der schon zehnten Pflichtspielniederlage in diesem Jahr ungewiss.

Die Werkself zeigte einen sehr enttäuschenden Auftritt und verliert die Champions-League-Plätze immer mehr aus dem Blick. Die Hertha gewann erstmals in dieser Saison zwei Heimspiele nacheinander.

Hertha arbeitet zusammen

"Es war ein sehr anstrengendes Spiel. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es war noch nicht perfekt. Das Wichtigste war, wir haben alle zusammengearbeitet" , sagte Hertha-Verteidiger Niklas Stark der ARD.