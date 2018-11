Bis zum Gegentor waren eher die Gäste am Drücker gewesen und hatten durch Yunus Malli die vermeintliche Führung erzielt. Doch wegen eines Handspiels von Yannick Gerhardt nahm Schiedsrichter Marco Fritz nach Videobeweis die Entscheidung zurück. Weitere Gelegenheiten spielten die "Wölfe" meist zu unsauber aus.

Wolfsburg vergibt beste Chancen

Dabei blieb es auch zu Beginn der zweiten Hälfte, als der VfL die Gastgeber ordentlich in Bedrängnis brachte. Aber Arnold, Tisserand, Roussillon und Brekalo vergaben beste Chancen im Minutentakt. 96 hatte den stürmischen Wolfsburgern zunächst gar nichts entgegenzusetzen.

Doch mitten in die Drangphase der Gäste hinein setzte Hannover den entscheidenden Nadelstich: Nach einem Konter zeigte Schiedsrichter Marco Fritz nach einem überflüssigen Foul von William an Marvin Bakalorz auf den Elfmeterpunkt, Bebou verwandelte den folgenden Strafstoß lässig (63.).

Zwei Elfmeter in Hälfte zwei

Wolfsburg drückte weiter, scheiterte aber mit weiteren guten Chancen am eigenen Unvermögen oder am mehrmals glänzend reagierenden Michael Esser im 96-Tor. In der 82. Minute wurde die Partie nochmal so richtig spannend, als Wout Weghorst einen von Bobby Wood verursachten Foulelfmeter zum Anschluss ins Tor setzte. Aber die Wende gelang den Wolfsburgern in einer hitzigen Schlussphase nicht mehr.

Nach der Länderspielpause reist Hannover am Sonntag (25.11.2018) zu Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg empfängt schon am Tag zuvor RB Leipzig.