US-Stürmer Wood traf in der 30. Minute sowie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1 Minute) jeweils per Kopf. Ihlas Bebou machte kurz vor dem Abpfiff alles klar (90.+1). Trotz des Anschlusstreffers von Mario Gomez (50.) war der VfB vor 40.800 Zuschauern ein idealer Aufbaugegner. Nur eine Woche nach ihrem Erfolgserlebnis gegen Werder Bremen enttäuschten die Stuttgarter vor allem in der ersten Hälfte und rutschten durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz ab.

Wood frenetisch gefeiert

In der WM-Arena am Maschsee ließ die Defensive der Gäste Wood zweimal nach Flanken von Miiko Albornoz sträflich frei zum Kopfball kommen. In beiden Fällen war VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler chancenlos. Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute wurde der Ex-Hamburger vom Publikum frenetisch gefeiert.