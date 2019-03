Bereits nach einer halben Stunde schien Leverkusen durch zwei Tore von Kevin Volland die Weichen auf Sieg gestellt zu haben: Bereits in der 13. Minute verwertete der Angreifer einen Abpraller nach einer Parade von Hannovers Keeper Michael Esser zum 0:1. Eine Viertelstunde später sorgte Volland erneut für ein Highlight, als er von der Strafraumgrenze aus den Ball über den herauslaufenden Esser lupfte: 0:2. Danach verflachte die Partie, besonders wegen der immer schlechter werdenden Witterungsbedingungen. Hatte es vor der Partie "nur" stark geregnet, verwandelte sich mit Anpfiff der Regen in dichten Schneefall: Viele Schlitterpartien der Spieler und unvorhersehbare Stoppbälle unterbrachen den Spielfluss enorm.

Kurioses Beinahe-Tor von Haraguchi

Kurios und eines jeden Saison- und Pannenrückblicks würdig war ein Beinahe-Treffer von Hannovers Genki Haraguchi nach einer guten halben Stunde. Bei einem Konter umkurvte der Japaner Bayer-Tormann Lukas Hradecky und schob den Ball flach aus halbrechter Position Richtung leeres Tor. Doch durch den nassen Schnee verlor der Ball an Fahrt und blieb letztlich einige Zentimeter vor der Torlinie liegen. In der 41. Spielminute wurde die Partie wegen starken Schneefalls dann von Schiedsrichter Sören Storks für etwa fünf Minuten unterbrochen, um den Helfern die Chance zu geben, die Linien auf dem Spielfeld vom Schnee freizuräumen.

Hannover mit viel Mumm in Halbzeit zwei

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzten beide Teams, die schwierigen und schmierigen Platzverhältnisse für sich zu nutzen. weil aber die Gäste für eine kurze Zeit die Konzentration verloren, kam Hannover wieder ins Spiel: Nach einer präzisen Flanke von Haraguchi von der linken Seite konnte Jonathas fast unbedrängt per Kopf das 1:2 erzielen.

Doch damit nicht genug: Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage und auch gegen die Aussagen ihres Präsidenten Martin Kind, die Mannschaft sei "kaputt und gescheitert" . In der 73. Minute stieg der eingewechselte Hendrik Weydandt nach einer Freistoßflanke am höchsten und köpfte aufs Tor. Lukas Hradecky parierte, spielte dabei aber seinen Mitspieler Mitchell Weiser an, von dessen Oberschenkel der Ball ins Tor flog.

Wasser- und Schneeschlacht mit einem glücklichen Sieger

In der Schlussviertelstunde lieferten sich beide Teams ein offensive Wasser- und Schneeschlacht. Das glückliche Ende in der insgesamt ausgeglichenen Partie hatten die Gäste vom Rhein für sich, als Kai Havertz nach Zuspiel von Julian Brandt in der 87. Minute per Kopf den Treffer zum 2:3 markierte. In der Nachspielzeit scheiterte Waldemar Anton bei einem Fernschuss hauchdünn. Havertz' Tor entschied die Partie.

Hannover steckt mit nur 14 Punkten weiter tief im Abstiegskampf, hat als 17. weiterhin fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Leverkusen hält mit nun 42 Punkten auf Rang fünf Anschluss an die Champions-League-Startplätze.

Am kommenden Wochenende steht für Hannover 96 das Kellerduell beim FC Augsburg an (Sa., 15.30 Uhr), Leverkusen hat am Sonntag um 13.30 Uhr im wichtigen Spiel um die Europacup-Startplätze gegen Werder Bremen Heimrecht.