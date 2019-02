Doll war ebenfalls schonungslos ehrlich: "Hier muss am Fitnesslevel einiger Spieler gearbeitet werden. Wir haben uns viel zu wenig zugetraut, haben bei Ballbesitz keine Lösungen gefunden und auch kein Zutrauen in uns gehabt. Leipzig war auch nicht besonders stark, aber das hat ausgereicht, um uns ganz sicher zu schlagen."

Schon in der ersten Hälfte war die Überlegenheit der Leipziger drückend gewesen, 7:0 Torschüsse standen nach 45 Minuten für die Gäste zu Buche. Gleich mehrfach parierte Esser hervorragend, wehrte die Top-Chancen von Marcel Sabitzer und Yussuf Poulsen in der 10. und 11. Minute ab und war auch gegen den Kracher von Tyler Adams (37.) auf dem Posten.

Cunha trifft die Latte

Glück hatte Esser bei einem Kopfball von Matheus Cunha in der 19. Minute, dem er nur hinterherschauen konnte - aber die Latte rettete für ihn. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war der Hannoveraner Torwart dann geschlagen: Cunha holte gegen den schlecht postierten Kevin Akpoguma einen berechtigten Foulelfmeter heraus, den Marcel Halstenberg hart und unhaltbar ins rechte Eck jagte.

Auch im zweiten Durchgang ging für Hannover nach vorne weiterhin gar nichts. Dass die Leipziger zum zweiten Durchgang Yvon Mvogo für den mit Muskelproblemen ausgeschiedenen Peter Gulacsi ins Tor stellen mussten, fiel überhaupt nicht auf - mangels Beschäftigung. Auf der anderen Seite blieben die Bullen gnadenlos: Halstenbergs Ecke köpfte Innenverteidiger Willi Orban in der 64. Minute unbedrängt ins linke Eck.

Überragendes Gefühl bei Orban

Danach hätte es auch noch schlimmer kommen können: Poulsen platzierte einen Kopfball nach Flanke von Konrad Laimer zehn Minuten vor dem Ende an den rechten Außenpfosten. Hochverdient war dann das dritte Tor für die Gäste: Erneut setzte sich Orban nach einer Ecke im Kopfballduell durch, Gegenspieler Walace ließ ihn einfach ziehen, dann sah auch Jonathas nur staunend zu.

"Das ist mein erster Doppelpack in der Liga, das ist ein überragendes Gefühl" , sagte Orban anschließend. "Wir haben heute in vielen Situationen die richtigen Lösungen gefunden."

Hannover jetzt gegen Nürnberg

Für die Leipziger geht es am Mittwoch (06.02.19) im DFB-Pokal-Achtelfinale mit der Partie gegen den VfL Wolfsburg weiter. Hannover 96 hat sich aus diesem Wettbewerb bereits verabschiedet und kann sich voll auf das wegweisende Kellerduell nächsten Samstag (09.02.19) gegen den 1. FC Nürnberg konzentrieren. Für Leipzig steht in der Liga dann ebenfalls am Samstag das Duell mit Eintracht Frankfurt auf dem Plan.