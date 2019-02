Durch das 2:0 (1:0) distanzierte 96 die Nürnberger und hat nun Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Nürnberg muss sich mit nur zwölf Punkten immer deutlicher mit einem möglichen Abstieg beschäftigen. Hannover gab den letzten Tabellenplatz damit an Nürnberg ab und hat nun mit 14 Punkten den Anschluss an den Relegationsplatz hergestellt.

"Ich freu mich für die Spieler, die haben lange kein Erfolgserlebnis gehabt" , sagte Hannover Trainer Thomas Doll bei Sky. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir sollten mit beiden Beinen auf dem Boden sein. Wir haben ein bisschen Anschluss jetzt, aber wir werden jetzt keine Parolen raushauen."

Rheins Platzverweis hilft Hannover

Das Spiel wurde in sozialen Netzwerken hämisch als "El Kackico" angekündigt, doch es wurde durchaus unterhaltsam. Schon der 11. Minute nahm das Spiel seine Richtung: Nürnbergs Simon Rhein leistete sich an der Seitenlinie einen bösen Tritt an der Seitenlinie mit offener Sohle gegen Hannovers Julian Korb. Schiedsrichter Tobias Welz entschied zurecht auf Rot - Nürnberg war damit früh in Unterzahl.

Nürnbergs Sportdirektor Andreas Bornemann wertete den Platzverweis als Fehlentscheidung. "Nach Regelauslegung kann man das als Rote Karte werten. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Das ist ein junger Kerl" , sagte Bornemann. Eine Diskussion um Trainer Michael Köllner erteilte er gleichzeitig eine Absage. "Hannover war nicht eine Minute besser, nicht mal in Überzahl. Der Matchplan hat gestimmt, die Einstellung war okay, wir haben eine Bombenmannschaft."

Müllers Doppelpack entscheidet das Spiel

Hannover tat sich lange schwer, die Überzahl auszunutzen. Erst in der 5. Minute der Nachspielzeit - die in dieser Länge durch die Rote Karte und eine Verletzung von Hannovers Kevin Akpoguma notwendig gewesen war - erzielte Nicolai Müller das 1:0 für 96. Hendrik Weydandt gewann nach einer Flanke von links ein Kopfballduell, der Ball flog zu Müller in die Mitte - dessen Kopfball Christian Mathenia im Nürnberger Tor nicht mehr entscheidend berührte.