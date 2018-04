Die Mannschaft von Trainer Christian Titz besiegte am 29. Spieltag Schalke 04 zu Hause mit 3:2 (1:1), gab die Rote Laterne an den 1. FC Köln ab und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsrang auf fünf Punkte. Filip Kostic (17.), Lewis Holtby (52.) und Hunt (84.) trafen beim überaus engagierten Tabellenvorletzten, der umstrittene "Treffer" von Naldo (9.) für das zuletzt so starke Schalke 04 und das Tor von Guido Burgstaller (63.) waren zu wenig.

Kämpferisch starke Hamburger

Der Schalker Trainer sprach nach dem Spiel auf Sky von einem verdienten Hamburger Sieg: " Der HSV hat uns das Leben von Anfang an schwer gemacht. Wir selbst haben alle Tugenden der letzten Wochen vermissen lassen. " Mit viel Kampf, aber auch spielerisch in einigen Phasen überzeugend, meldete sich der taumelnde HSV nun zurück. Zuletzt hatten die Hamburger am 26. November 2017 gewonnen – 3:0 gegen 1899 Hoffenheim.

HSV-Stürmer Hunt: "Wir waren mal dran"