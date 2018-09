Tedesco sieht Positives

"Gladbach hat uns zu Beginn nahezu überrollt. Im Laufe der Zeit war es aber schon gut. Es ist schon ein bisschen her, dass wir so viele Chancen von der Qualität und Quantität her hatten" , sagte Tedesco und Torhüter Fährmann ergänzte: "Wenn es kommt, kommt es knüppeldick. Vorne machen wir die Chancen nicht rein, hinten ist es nicht ganz so gut verteidigt. Da müssen wir uns schnell rausarbeiten."

Schalke empfängt am Dienstag (18.09.2018) in der Champions League den FC Porto, bevor im Topspiel am Samstag der FC Bayern München zu Gast ist. Dann geht es für Mönchengladbach zu Hertha BSC.