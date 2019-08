Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 trennten sich am Samstagabend (17.08.2019) mit 0:0. Damit wahrte der neue Gladbacher Coach Rose zumindest seinen Heim-Nimbus. Der bisherige Trainer vom österreichischen Double-Gewinner Red Bull Salzburg blieb auch in seinem 53. Heimspiel als Proficoach ungeschlagen. "Die Leistung war in Ordnung. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht" , sagte Rose im TV-Sender "Sky". Für die Schalker und ihren neuen Coach Wagner war der Punkt auch angesichts der spielerischen Überlegenheit indes ein größerer Erfolg.

Power-Fußball nur in Ansätzen

Vor 54.022 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park lief bei Gladbach vieles noch nicht rund. Somit blieb die Borussia saisonübergreifend auch im neunten Heimspiel am Stück sieglos. Auch auf die Gäste wartet noch viel Arbeit. Höchstens in Ansätzen zeigten beide Teams den von Liverpools Coach Klopp geprägten Power-Fußball, den auch Rose und Wagner sehen wollen. Somit endete das neunte Auftaktduell beider Teams enttäuschend.

"Beide Mannschaften haben sehr leidenschaftlich verteidigt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben die Jungs defensiv alles reingeschmissen. Sicherlich war es fernab von perfekt. Wir sind hier schon sehr dezimiert angereist. Wir brauchen Spieler zurück", sagte Wagner.

Schalke verliert den Ball zu oft

Zunächst war ein großer Unterschied im Spielstil beider Teams zu erkennen. Die Borussia spielte wie in den vergangenen Jahren stark ballbesitzorientiert, aber schneller und druckvoller in die Spitze. Die Gäste waren zu viel Defensivarbeit gezwungen und attackierten auffallend hoch. Wenn Schalke mal in Ballbesitz kam, war das Spielgerät meist schnell auch wieder weg. Aus ihrer Überlegenheit machte die Elf vom Niederrhein aber recht wenig.