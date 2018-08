Jonas Hofmann per Foulelfmeter (54.) und Fabian Johnson (58.) nach Doppelpass mit Raffael trafen für die Gastgeber zum 2:0-Endstand. Zuvor hatte Leverkusens Keeper Ramazan Özcan einen berechtigten Handelfmeter von Thorgan Hazard pariert (38.). In der auf beiden Seiten an Höhepunkten reichen Schlussphase schaffte Bayer nicht mehr den Anschluss.

"Heute wurde ich belohnt für die harte Vorbereitung" , sagte Gladbachs Jonas Hofmann, der nicht nur seinen ersten Bundesliga-Treffer im Gladbacher Trikot erzielte, sondern auch sonst einen überzeugenden Auftritt auf neuer Position im zentralen Mittelfeld hinlegte. "Auf der Achter-Position ist man ständig eingebunden. Und ich denke, das ist für mich genau die richtige Position."

Besserer Start für Bayer

Leverkusen erwischten allerdings den besseren Start. Julian Brandt und Kevin Volland spielten sich immer wieder in den Vordergrund und waren an mehreren Torchancen beteiligt. In der 17. Minute bediente Volland Leon Bailey, der den Ball wuchtig an die Latte köpfte. Eine Viertelstunde später war es dann Volland selbst, der die Führung der Gäste auf dem Fuß hatte. Nach einer Hereingabe von Julian Brandt von rechts stand der Angreifer frei in vier, fünf Metern Torentfernung, in seinen Schuss aber warf sich Gladbachs Matthias Ginter und verhinderte so die Leverkusener Führung.