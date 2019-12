Mönchengladbach verteidigt gegen Freiburg die Tabellenführung

Doch nur wenige Augenblicke später glich Freiburg aus: Jonathan Schmid schlenzte einen Freistoß aus 17 Metern in den linken Torwinkel (6.). Breel Embolo erzielte in der 21. Minute nur das vermeintliche Gladbacher 2:1, das Tor zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Embolo: Tor, Elfmeter verschossen, Tor vorbereitet, Tor

Erst kurz nach der Pause feierte Embolo das 2:1, nachdem Patrick Herrmann ihn mit einem Pass freigespielt hatte (46.). Nur zwei Minuten später gab es einen Strafstoß für Gladbach, nachdem Dominique Heintz im Strafraum Embolo gefoult hatte. Embolo trat selbst an - und traf nur den linken Pfosten.

Aber Embolo wurde der Spieler des Spiels und jubelte wiederum wenig später: Denis Zakaria spielte Embolo an, dessen Querpass wiederum Herrmann erreichte - 3:1 (51.). Auf diese Torvorbereitung ließ er noch ein Tor folgen: Er luchste dem in dieser Szene leichtsinnigen Freiburger Robin Koch den Ball ab, tauchte im Zusammenspiel mit Florian Neuhaus frei vor dem Freiburger Tor auf und vollendete mit einem Lupfer (71.).

Gladbach nun gegen die Bayern

Gladbachs Patrick Herrmann (l.) gegen Freiburgs Christian Günter

Gladbach bleibt durch den Sieg den sechsten Spieltag in Folge Tabellenführer. Für die Gladbacher steht am Samstag (07.12.19, 15:30 Uhr) erneut ein Heimspiel an, dann gegen den FC Bayern. Anschließend folgt das entscheidende Heimspiel in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul, dann geht es um die Teilnahme an der K.o.-Runde.

Die Freiburger empfangen in der Bundesliga ebenfalls am Samstag um 15:30 Uhr den VfL Wolfsburg.