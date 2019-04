Pléa verpasst das 2:0

Mönchengladbach fand auch besser in die zweite Halbzeit. Riesenjubel dann, als Florian Neuhaus steil geschickt wurde, Werders Torhüter Jivri Pavlenka umkurvte und aus spitzem Winkel aufs Tor schoss. Bremens Verteidiger Sebastian Langkamp auf der Linie konnte den Ball nur noch mit dem Unterarm in die Maschen lenken (51.). Kurz darauf hätte Pléa fast auf 2:0 erhöht, sein Distanzschuss strich aber knapp übers rechte Lattenkreuz.

Erstmals richtig gefährlich für Gladbach wurde es, als Kruse (68.) von der Strafraumgrenze aus den Ball aufs Tor schlenzte und VfL-Keeper Yann Sommer zu einer Glanzparade zwang. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, in der die Gäste aus Bremen in einer entscheidenden Szene effektiver waren: Nach Zuspiel des eingewechselten Yuya Osako versenkte Klassen die Kugel per Kopf zum 1:1-Endstand im Gladbacher Tor (80.).