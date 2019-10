Borussia Mönchengladbach

Durch ein furioses 5:1 (4:0) gegen den FC Augsburg sprangen die Fohlen von Rang fünf unverhofft an die Spitze. Nach Treffern von Denis Zakaria (2.) und Flügelflitzer Herrmann (8./13.) war die Begegnung früh entschieden. "Wir wollten unbedingt gut in die Partie kommen. Das haben wir richtig gut gemacht. Nach der frühen Führung hatten wir jeder Zeit alles unter Kontrolle" , sagte Christoph Kramer am DAZN-Mikrofon.

Gladbachs vierter Erfolg in Folge

Torjäger Alassane Plea (39.) legte nach einer Slapstickeinlage von FCA -Torhüter Tomas Koubek nach, lange vor Schlusspfiff sangen die Fans "Spitzenreiter, Spitzenreiter" . "Wir haben die erste Hälfte völlig verschlafen. Mit so einer Leistung wirst du in der Bundesliga kein Spiel mehr gewinnen" , sagte der komplett bediente Augsburger Verteidiger Philipp Max bei DAZN.

Florian Niederlechner (80.) traf zwar noch für die Gäste, doch der eingewechselte Breel Embolo (83.) stellte den alten Abstand wieder her. Gegen völlig überforderte Augsburger feierte das Team des neuen Trainers Marco Rose den vierten Sieg in Folge und krönte mit 16 Punkten und starkem Torverhältnis den besten Saisonstart seit 43 Jahren.