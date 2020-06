Werder blieb druckvoll - doch Mainz zeigte sich unbeeindruckt, blieb stabil, kampfstark - und kam immer wieder zu gefährlichen Kontern. Bremens Angriffsbemühungen dagegen wurden mit zunehmender Spieldauer immer konfuser, auch die Einwechslungen von Sturm-Oldie Claudio Pizarro und Davie Selke brachten keine Besserung. Fünf Minuten vor dem Ende verloren die Bremer den eingewechselten Edimilson Fernandes aus den Augen, der endgültig für die Mainzer Rettung sorgte.

"Für den Standort Mainz ist das riesig, ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu bleiben und sich weiter mit den Besten zu messen. So können wir uns weiter entwickeln", sagte Coach Achim Beierlorzer in der ARD Sportschau.

Mainz zum Finale in Leverkusen, Bremen gegen Köln

Die Mainzer können nun am letzten Spieltag in Leverkusen die Saison austrudeln lassen. Bremen darf sich an einen letzten Strohhalm klammern. Gegen den 1. FC Köln muss ein eigener Sieg her. Parallel dazu muss Werder auf eine Düsseldorfer Niederlage bei Union Berlin hoffen - dann würde Bremen die Fortuna überholen und sich zumindest auf den Relegationsplatz retten. Bei einem Unentschieden der Fortuna bräuchte Werder einen Sieg mit mindestens vier Treffern, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

"Es wird extrem schwer. im Moment ist es eine große Leere, wir haben heute eine große Chance nicht genutzt", sagte Werder-Coach Kohfeldt am Sportschau-Mikrofon. "Aber wir sind es allen, die dem Verein die Daumen drücken, schuldig, dass wir am Samstag noch einmal alles probieren werden. Und dann hoffentlich noch eine Chance bekommen werden."

Werder-Geschäftsführer Baumann: "Werden nicht aufgeben"

Geschäftsführer Frank Baumann gab sich in der Sportschau kämpferisch: "Aufgeben steht für uns nicht zur Diskussion. Wir werden die Mannschaft wieder aufbauen und dann mit vollem Engagement ins letzte Spiel gehen, um doch noch das kleine Wunder zu schaffen."