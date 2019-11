Union zunächst aktiver

Die 24.349 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen eine zähe Anfangsphase. Die von Trainer Sandro Schwarz geforderte "Reaktion" seiner Schützlinge blieb erst einmal aus, Union war die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber waren vor allem auf Fehler-Vermeidung bedacht.

Die Verunsicherung war auch in der Defensive zu spüren. Christian Gentner hatte in der 15. Minute die Führung für Union auf dem Fuß. Der Sieg im Stadtderby gegen Hertha BSC (1:0) ließ die Schützlinge von Trainer Urs Fischer mit breiter Brust auftreten. In der 19. Minute war es Christopher Lenz, der die Chance auf das erste Tor nicht nutzen konnte. Nur wenige Sekunden später hätte Adam Szalai für große Erleichterung auf der Gegenseite sorgen können. Der Berliner Torwart Rafal Gikiewicz verhinderte aber den Rückstand durch den Ungarn (20.).

Rückstand lähmt Mainz

Die Szene läutete eine bessere Phase der Mainzer ein. Die Gastgeber ackerten sich in die Partie. In der 28. Minute vergab Ridle Baku eine große Möglichkeit. Union nutzte dann die Hektik im Spiel der Schwarz-Elf. Nach Vorarbeit von Kapitän Christopher Trimmel hielt Marcus Ingvartsen den Fuß hin, am Ende aber hatte Brosinski den Ball über die eigene Linie gelenkt - 0:1. Der nächste Nackenschlag für die Mainzer erfolgte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs: Trimmel erkämpfte noch eine Ecke, führte sie selbst aus und Andersson erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball auf 2:0. Mit gellenden Pfiffen verabschiedeten die Fans den FSV in die Kabine.

Andersson erneut nach Ecke per Kopf erfolgreich

Der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: Ecke Trimmel, Kopfballtor Andersson - so hieß es auch wenige Minuten nach Wiederanpfiff. Immerhin wehrten sich die Mainzer gegen ein Debakel wie in Leipzig und hatten auch noch Chancen. Der eingewechselte Karim Onisiwo erzielte das 1:3, doch das zweite Tor durch Brosinski in der Nachspielzeit kam zu spät.

Nach der Länderspielpause treten die Mainzer zum Abschluss des nächsten Spieltages am Sonntag (24.11.2019) bei der TSG Hoffenheim an, Union Berlin empfängt schon am Tag zuvor Borussia Mönchengladbach.