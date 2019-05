Und es ging sogar noch mehr für die Schützlinge von Sandro Schwarz. Die größte Chance bot sich zunächst Danny Latza in der 73. Minute, doch aus Abseitsposition schoss er den Leipziger Torhüter an. Kurz danach scheiterte auch Robin Quaison am hervorragenden Gulacsi.

Mateta mit dem Ausgleich

Doch sie ließen einfach nicht locker und kamen sieben Minute vor dem Ende tatsächlich noch zum Ausgleich: Jean-Philippe Mateta überwand die Abseitsfalle der Gäste und schob den Ball zum 3:3 ins lange Eck.

Leipzig hatte in der 92. Minute durch Willi Orban dann noch einmal die Chance zum Sieg, doch Mainz-Keeper Florian Müller hielt den Schuss aus kurzer Distanz überragend und damit seiner Mannschaft den einen Punkt fest.

"Ein bisschen die Power gefehlt"

Lukas Klostermann war trotz seiner beiden Toren am Ende unzufrieden und sagte bei Eurosport: "Wir haben es am Schluss nicht mehr so verteidigt, wie es nötig gewesen wäre - da hat uns etwas die Power gefehlt. Es war sehr turbulent, aber am Ende fühlt sich die Ergebnis eher nach zwei verlorenen Punkten an."

Daniel Brosinski hingegen freute sich: "Es war ein super Spiel von beiden Mannschaften, am Ende hätten wir es sogar noch gewinnen können. Wir sind richtig gut drauf in den letzten Wochen, es hat Spaß gemacht heute."

Kampl fehlt gegen die Bayern

Die Mainzer müssen nun am nächsten Sonntag (12.05.19) bei Eintracht Frankfurt antreten. Leipzig hat tags zuvor den FC Bayern München zu Gast, allerdings ohne Kevin Kampl, der sich gegen die Mainzer seine fünfte Gelbe Karte einhandelte.