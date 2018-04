Lange Gesichter bei den Leipzigern, totale Euphorie bei den Mainzern: Dank einer bemerkenswerten Energieleistung hat der 1. FSV gegen RB einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelandet. 3:0 (1:0) hieß es am Ende gegen den Vizemeister. Die Tore erzielten Pablo de Blasis (29. Minute) per Foulelfmeter, Alexandru Maxim (85.) und Liga-Debütant Bote Baku (90.). Der Leipziger Naby Keita sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (94.) nach Foul an Baku. RB-Kapitän Willi Orban sauer: "Das war vollkommen unnötig."

Schwarz: "So geht Mainz 05!"