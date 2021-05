Bis auf einen Kopfball von Hertha-Verteidiger Niklas Stark nach einer Standardsituation neben das Mainzer Tor kam das Dardai-Team in der ersten halben Stunde kaum einmal bis in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Anders die Mainzer, bei denen Angreifer Adam Szalai völlig freistehend am herausstürmenden Schwolow scheiterte (20.).

Berliner Führung aus dem Nichts

Die Rheinhessen hielten in der Folge den Druck hoch - und kassierten einen Gegentreffer aus dem Nichts. Nach einem Freistop von Marton Dardai von der rechten Siete setzt sich Lucas Toursart gegen die unachtsame Mainzer Abwehr per Kopf durch und verwandelte zur Berliner Führung (36.). Mainz zeigte sich allerdings unbeeindruckt und benötigte nur vier Minuten, um den Ausgleich zu erzielen. Philipp Mwene zog aus 18 Metern ab und verwandelte unhaltbar zum 1:1 (40.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel, weil die Hertha ein wenig mehr Offensivgeist entwickelte. Die größte Tormöglichkeit gab es auf der Mainzer Seite, als Matheus Cunha es mit einem Schlenzer versuchte, Torhüter Robin Zentner den Ball um dem Torpfosten lenkte (65.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams, große Torchancen blieben aus beiden Seiten lange aus. Die Berliner hätten die Partie dann doch noch entscheiden können, aber Krzysztof Piatek vergab aus zwei Metern vor dem Mainzer Tor (82.) kläglich.

Nächster Abstiegsgipfel

Am kommenden Wochenende müssen beide Teams am Sonntag (09.05.2021) antreten. Hertha BSC empfängt um 18 Uhr Arminia Bielefeld zum nächsten Abstiegsgipfel. In der Partie davor ab 15.30 Uhr tritt Mainz bei Eintracht Frankfurt an.