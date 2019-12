Der Vizemeister kam am Samstag (14.12.2019) zu einem ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg in Mainz und geht als Tabellendritter in die Vorweihnachtswoche. Vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mainzer Arena trafen Marco Reus mit seinem neunten Saisontor (32. Minute), Jadon Sancho (66.), Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.) für den BVB, der sich für das Topduell mit RB Leipzig am kommenden Dienstag warmschoss.

Mainz kann nur kurz Paroli bieten

Die Hausherren begannen schwungvoll, konnten dem Favoriten aber nur in der Anfangsphase ein wenig Paroli bieten. Die ersten Chancen gehörten bereits den Gästen: Reus wurde im Mainzer Strafraum gleich zweimal geblockt, Schulz vergab ebenfalls zweimal in aussichtsreicher Position. Nach einer Viertelstunde folgte der nächste Schreckmoment für die Mainzer: Nach einem Handspiel von FSV-Verteidiger Jeremiah St. Juste im eigenen Strafraum schaltete sich der Video-Assistent in Köln ein, doch den vom BVB erhofften Elfmeter gab es nicht.