Woraus auch die einzigen vagen Möglichkeiten vor der Pause entstanden: In der 27. Minute scheiterte Jonathan Burkhardt aus kurzer Distanz am blockenden Emre Can, nachdem Karim Onisiwo nach einem schnellen Gegenangriff von rechts flach geflankt hatte. Und in der 45. Minute setzte Kevin Stöger einen Freistoß aus 20 Metern knapp neben den BVB-Kasten. Mo Dahoud und Felix Passlack hatten Onisiwo zuvor bei einem Mainzer Konter zu Fall gebracht.

Haaland kommt, Langeweile geht

Das uninspirierte Gekicke - anders war es nun nicht mehr zu bezeichnen - ging im zweiten Abschnitt zunächst unvermindert weiter. Gruselig anzuschauen. Bis zur 57. Minute. Bis Haaland für Marius Wolf eingewechselt wurde. Beinahe sah es so aus, als hätten die 22 Akteure auf dem Feld nur auf diesen Moment gewartet, um endlich loszulegen. Plötzlich kam Bewegung ins Spiel, plötzlich gab es Torraumszenen.

Die erste hatte Mainz, als Silvan Widmer in der 58. Minute aus kurzer Distanz an BVB-Keeper Gregor Kobel scheiterte. Eine Minute später hätten sich die Dortmunder nicht über einen Strafstoß für den Gegner beschweren können: Can hatte Onisiwo vor dessen Kopfballversuch sechs Meter vor dem Tor fahrlässig mit beiden Armen weggeschubst. Schiri Sascha Stegemann pfiff nicht.

BVB legt in der Schlussphase zu, Witsel trifft

In der 68. Minute hatte dann auch Haaland seine erste Szene: Aus 15 Metern setzte er einen Aufsetzer in Richtung kurzes Eck, doch Mainz' Keeper Robin Zentner war auf dem Posten. Der BVB war nun überlegen - trotz viel Ballbesitz und stürmischen Attacken blieb ein klares spielerisches Bild aber Mangelware. Bis Witsel in der Schlussphase zuschlug: Nach einem Freistoß von Giovanni Reyna stand er in der 89. Minute am zweiten Pfosten goldrichtig und nickte per Kopf zum 0:1 ein.

Mainz trifft am Samstag auf den FC Augsburg (12.03.2022), Dortmund hat am Sonntag ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.