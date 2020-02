Lewandowski erzielt 22. Treffer

Die 33.305 Zuschauer in der ausverkauften Mainzer Arena erlebten den erwarteten Beginn. Die Bayern bestimmten das Geschehen. Der völlig freistehende Lewandowski brachte die Bayern nach einer Flanke des französischen Weltmeisters Benjamin Pavard per Kopf in Führung. Es war das 22. Saisontor des polnischen Starstürmers, der zum 150. Mal für die Münchner in der Bundesliga traf. Der Meister drängte im Anschluss auf den zweiten Treffer - mit Erfolg. Müller baute den Vorsprung gegen die überforderten Mainzer aus und sammelte damit weitere Argumente für eine von zahlreichen Experten geforderte Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Kräfte schonen nach zweitem Tor

Nach dem zweiten Tor schalteten die Bayern einen Gang zurück. Das hätte der FSV fast zum Anschlusstreffer genutzt. Leandro Barreiro traf aber nur den Pfosten (22.). Die Münchner verstanden den Wink mit dem Zaunpfahl und zogen das Tempo umgehend wieder an. Thiago schloss eine tolles Solo gekonnt ab. FSV-Trainer Achim Beierlorzer reagierte in der 33. Minute mit der Auswechslung von Pierre Kunde Malong. Der defensive Mittelfeldspieler ließ keinen Zweifel daran, was er von dieser Maßnahme hielt - er verweigerte seinem Coach den Handschlag.

Mainz mit viel Moral

Trotz des Seitenlinien-Zoffs brachte Verteidiger St. Juste die Gastgeber kurz vor der Pause per Kopf nach einer Ecke auf die Anzeigetafel. Der Treffer beflügelte die Mainzer, die viel Moral zeigten. Im Verlauf des zweiten Durchgangs sorgte der FSV mit einem mutigeren Auftritt als in der ersten Hälfte für einen offenen Schlagabtausch. Der Anschlusstreffer schien möglich, erst nach einer knappen Stunde bekamen die Bayern das Spiel wieder in den Griff. In der 65. Minute brachte Flick seine Edelreservisten Gnabry und Coutinho für Müller und Goretzka. Obwohl beide Teams noch Chancen hatten, änderte sich am Ergbis nichts mehr.