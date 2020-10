Bayer 04 Leverkusen, das in den vorangegangenen drei Partien jeweils unentschieden gespielt hatte, siegte am Samstag (17.10.2020) mit 1:0 (1:0) in Mainz. Die Rheinhessen kommen auch unter dem neuen Trainer Jan-Moritz Lichte nicht aus dem Negativstrudel und verbleiben ohne Punkte im Tabellenkeller.

Lucas Alario (30.) sorgte mit seinem Tor für die Entscheidung. Die zwar kampfstarke aber ideenlose Vorstellung der Gastgeber reichte nicht, um den Mainzern das erste Erfolgserlebnis zu bescheren. Der Wille war den Gastgebern vor der Mini-Kulisse von 250 Zuschauern nicht abzusprechen, sie hielten gegen die um Spielkontrolle bemühten Leverkusener gut dagegen.

Wenig Torchancen

In gefährliche Räume, geschweige denn zu Torchancen, kamen die Gastgeber so jedoch nicht. Nach 25 Minuten spitzelte Jonathan Burkardt eine Hereingabe knapp am langen Pfosten vorbei. Aber auch Bayer brachte außer einem Heber von Leon Bailey, der das Tor knapp verfehlte, in der Anfangsphase offensiv wenig zustande.

Da aus dem Spiel heraus wenig funktionierte, war der Führungstreffer durch Alario nach einem Eckball folgerichtig. Auch nach dem Führungstreffer blieben beide Teams offensiv harmlos. Zumindest wirkten die Mainzer wesentlich stabiler, nach dem Seitenwechsel wurden sie mutiger und störten die Gäste früh. Leverkusen nahm im Vorwärtsgang nur noch wenig Risiko, die beste Konterchance scheiterte an der ungenauen Flanke von Flügelstürmer Moussa Diaby (51.).

Auch die Mainzer gingen mit ihren wenigen aussichtsreichen Gelegenheiten zu fahrlässig um - eine Rote Karte (78.) gegen Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba wegen vermeintlicher Notbremse nahm Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) nach Rücksprache mit dem Videoassistenten wegen vorheriger Abseitsstellung von Karim Onisiwo zurück.

Nächste Chance gegen Mönchengladbach

Am kommenden Wochenende haben die Mainzer ihr nächstes Heimspiel. Am Samstag empfängt das Lichte-Team Borussia Mönchengladbach. Bayer 04 Leverkusen spielt erst am darauffolgenden Montag. In der Leverkusener Arena ist dann der FC Augsburg zu Gast.